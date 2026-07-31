जंतर-मंतर पर 'मोदी की तेरहवीं का खाना' बांटने वाली छात्रा को मकान मालिक ने निकाला

जंतर-मंतर पर 'मोदी की तेरहवीं का खाना' बांटने वाली छात्रा को मकान मालिक ने निकाला

लेखन गजेंद्र 03:29 pm Jul 31, 202603:29 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहने पर एक छात्रा को किराए के घर से निकाल दिया गया। छात्रा का नाम नीशु है, जिसके इंस्टाग्राम पर 3.88 लाख फॉलोवर्स हैं। उसकी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने और मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नीशु ने घर खाली करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था।