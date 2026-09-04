दिल्ली पुलिस आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को ढूंढ रही है

जंतर-मंतर मारपीट का आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज बोला- ट्रंप-नेतन्याहू को ले आओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे

लेखन गजेंद्र 07:27 pm Sep 04, 202607:27 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में नाबालिग दलित छात्रा नीशु के पिता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने विरोधियों को चुनौती दी है। उसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मीडिया से कहा कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे तो पूरा विपक्ष एक साथ उतर जाए। उन्होंने कहा कि उनका जलवा है और यह ऐसे ही बना रहेग, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा होती है।