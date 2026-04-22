दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी का शव कमरे में मिला, रेप के बाद हत्या का शक

लेखन गजेंद्र 01:34 pm Apr 22, 202601:34 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां के दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में स्थित अमर कॉलोनी में रहने वाले एक भारतीय राजस्व अधिकारी (IRS) के घर पर उनकी 21 वर्षीय बेटी मृत अवस्था में पाई गई है। दिल्ली पुलिस ने अभी अधिकारी और उनकी बेटी के नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस को शक है कि लड़की की हत्या करने से पहले उसका रेप हुआ है। फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।