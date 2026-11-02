बिमोल अकोईजाम को राहत, कोर्ट ने JNU में यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बर्खास्तगी रोकी

अकोईजाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर JNU कैंपस में उनको आधिकारिक घर से निकाले जाने और नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को चुनौती दी है।

उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नियम और JNU कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उनको नोटिस तक नहीं भेजा।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर निकाला गया है और उन्हें अपनी बात रखने का सही मौका तक नहीं दिया गया।