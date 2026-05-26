दिल्ली जिमखाना क्लब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत देश May 26, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों को बताया है कि फिलहाल उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लब को जबरन हटाने की आशंकाओं को अदालत ने समय से पहले का करार दिया है। कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया और सही नोटिस के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब केंद्र सरकार ने क्लब को लुटियंस दिल्ली में स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया। सरकार ने तर्क दिया था कि उसे यह जगह रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए चाहिए।