दिल्ली हाई कोर्ट से हरदीप पुरी की बेटी को राहत, हटेगी एपस्टीन से जोड़ने वाली पोस्ट

राहत कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला हिमायनी के पक्ष में झुका हुआ है और यदि प्रतिवादियों को मुकदमे से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने से नहीं रोका गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अपलोड करने वाले 24 घंटे के भीतर उक्त सामग्री नहीं हटाते हैं, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे पोस्ट, वीडियो और लिंक तक पहुंच को ब्लॉक कर देंगे। पुरी भी सोशल मीडिया में शिकायत कर सकती हैं।

चिंता वैश्विक सामग्री हटाने को लेकर चिंता सुनवाई के दौरान गूगल और मेटा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह एक ऐसा व्यापक सामग्री अवरोध आदेश पारित न करे जो दुनिया भर के प्लेटफार्मों पर लागू हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कानूनी प्रश्न हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है, और साथ ही एकल न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे वैश्विक रोक आदेश पारित न करें। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह आदेश भारत के लिए लागू होगा।

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