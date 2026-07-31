ऑनलाइन मानहानि पर दिल्ली हाई कोर्ट का शिकंजा, 44 आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश

ईशा फाउंडेशन ने अदालत को बताया कि मूल आदेश में इन खास वीडियो का जिक्र नहीं था, हालांकि इनकी शिकायत में पहले ही इनका जिक्र किया गया था। विपक्षी पक्ष ने दलील दी कि यह बात को जरूरत से ज्यादा खींचना है। लेकिन, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आदेश को अपडेट करना जरूरी है ताकि वह अपने मकसद को सही ढंग से पूरा कर सके। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।