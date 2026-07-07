कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल होगा, केंद्र सरकार ने नहीं जताई आपत्ति

कोर्ट

सुनवाई में क्या कहा?

कोर्ट में पेश मेहता ने कहा कि यह अकाउंट राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया गया था। मेहता ने कहा, "इसे उस समय ब्लॉक किया गया जब NEET परीक्षा होने वाली थी। लाखों छात्र परीक्षा में बैठने वाले थे। कई पोस्ट थीं, जिनसे छात्रों और अभिभावकों के बीच अफरा-तफरी मच सकती थी। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है।" मेहता ने कहा, "मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं सभी लोग सतर्क रहें।"