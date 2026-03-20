दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजलॉन्ड्री को आज तक और इंडिया टुडे को बदनाम करने वाली सामग्री हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजलॉन्ड्री को दिया आदेश, कहा- आजतक को बदनाम करने वाली सामग्री हटाओ

लेखन गजेंद्र 03:01 pm Mar 20, 202603:01 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया की आलोचना करने वाले डिजिटल मंच न्यूजलॉन्ड्री को आज तक और इंडिया टुडे को बदनाम करने वाली कुछ सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने न्यूजलॉन्ड्री और टीवी -टुडे की ओर से दायर दो संबंधित क्रॉस अपीलों पर अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिन सामग्रियों को हटाने को कहा है, उसमें न्यूजलॉन्ड्री ने टीवी-टुडे की कुछ सामग्री को "बकवास" कहा था।