सोनम वांगचुक की भूख-हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- जान बचाने को चिकित्सा सहायता दें

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दाखिल जवाब पर कहा कि सरकार को वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित रूप से निगरानी सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन करना चाहिए।

मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को रोकने के लिए जो भी चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक होगा, वह किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा, "हम केवल यह देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल है, सरकार को इसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।"