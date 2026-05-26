दिल्ली रेस क्लब पर हाईकोर्ट का कड़ा फैसला, बेदखली का रास्ता साफ

क्या है विवाद?

यह विवाद 53.242 एकड़ जमीन को लेकर है। क्लब का दावा है कि उसकी लीज 2013 में रिन्यू हो चुकी थी, लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं है। सरकार इस पर अनधिकृत कब्जे का आरोप लगा रही है। शो-कॉज नोटिस भेजने से पहले भी क्लब को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। दोनों पक्षों के अपनी-अपनी बात पर अड़े रहने के बाद, इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। ऐसे में यह कानूनी दांव-पेच अभी खत्म होता नहीं दिख रहा।