हाई कोर्ट में खुद बहस करेंगे केजरीवाल, न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी

सुनवाई खुद अपनी पैरवी करेंगे केजरीवाल केजरीवाल ने मामले में अपने स्व-पहचान संबंधी आवेदन के संबंध में हाई कोर्ट को संबोधित किया। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए ई-फाइलिंग की अनुमति नहीं है और वे अपनी याचिका की हार्ड कॉपी लाए हैं। पीठ ने केजरीवाल से पूछा, "क्या आप अपना पक्ष स्वयं रखेंगे?" केजरीवाल ने कहा, "मैं मामले की पैरवी खुद करूंगा। मैं अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक मैंने अपना वकालतनामा जारी नहीं किया है।"

विरोध CBI ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ याचिका का विरोध किया CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल द्वारा दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आवेदन खारिज होता है, तो आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई करेगी और उसने CBI से केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में न्यायाधीश को हटाने की मांग की है।

Advertisement