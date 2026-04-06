स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची

स्क्रीन अवार्ड्स 2026: रणवीर सिंह को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, देखें विजेताओं की पूरी सूची

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Apr 06, 202611:21 am

क्या है खबर?

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को शानदार रात के साथ खत्म हुआ। रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर के लिए यह रात सबसे खास रही क्योंकि उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने अकेले 14 पुरस्कार जीतकर तहलका मचा दिया। जहां रणवीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला, तो वहीं अक्षय खन्ना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बने। इसके अलावा, 'धुरंधर' संपादन, ध्वनि डिजाइन, विशेष प्रभाव, संवाद, छायांकन, निर्माण डिजाइन, कोरियोग्राफी, पृष्ठभूमि संगीत, एक्शन, हेयरस्टाइलिंग और मेकअप श्रेणियों में भी विजेता बनी।