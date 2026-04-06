स्क्रीन अवार्ड्स 2026: रणवीर सिंह को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, देखें विजेताओं की पूरी सूची
क्या है खबर?
चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को शानदार रात के साथ खत्म हुआ। रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर के लिए यह रात सबसे खास रही क्योंकि उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने अकेले 14 पुरस्कार जीतकर तहलका मचा दिया। जहां रणवीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला, तो वहीं अक्षय खन्ना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बने। इसके अलावा, 'धुरंधर' संपादन, ध्वनि डिजाइन, विशेष प्रभाव, संवाद, छायांकन, निर्माण डिजाइन, कोरियोग्राफी, पृष्ठभूमि संगीत, एक्शन, हेयरस्टाइलिंग और मेकअप श्रेणियों में भी विजेता बनी।
जीत
'होमबाउंड' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, अन्य विजेताओं के नाम यहां देखें
ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की फिल्म 'होमबाउंड' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं शालिनी वत्सा (होमबाउंड) ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (महिला) का पुरस्कार जीता। निर्देशक आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। 'धड़क 2' के लिए शाज़िया इकबाल को ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला, जबकि 'सैयारा' के लिए अनीत पड्डा को ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (महिला) और अहान पांडे को ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (पुरुष) का पुरस्कार मिला।
अन्य विजेमा
यामी गौतम को 'हक' के लिए मिला पुरस्कार
यामी गौतम को उनकी फिल्म 'हक' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सान्या मल्होत्रा को 'मिसेज' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ OTT अभिनेत्री (महिला) के पुरस्कार से नवाजा गया। मोहित सूरी की 'सैयारा' ने संगीत क्षेत्र में धूम मचा दी। इसके टाइटल ट्रैक के लिए फहीम अब्दुल्ला को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और श्रेया घोषाल को महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। गुलजार ने फिल्म 'गुस्ताख दिल' के गाने 'उल जुलूल इश्क' के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता ।
विशेष सम्मान
कार्यक्रम में विशेष सम्मान भी दिया गया
आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' को "स्क्रीन सिनेमा ऑफ करेज अवार्ड" से सम्मानित किया गया। फिल्म को यह सम्मान डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की कहानी को बहादुरी के साथ पर्दे पर उतारने के लिए दिया गया जिसे आरएस प्रसन्ना ने निर्देशित किया है। इसके अलावा, दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, असरानी, धीरज कुमार, देब मुखर्जी और कामिनी कौशल जैसे सितारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।