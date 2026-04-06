विप्रो ने सिंगापुर की माइंडस्प्रिंट का अधिग्रहण किया है

विप्रो ने सिंगापुर की माइंडस्प्रिंट का किया अधिग्रहण, नकद भुगतान में होगा सौदा

क्या है खबर?

विप्रो ने सिंगापुर की IT सर्विस कंपनी माइंडस्प्रिंट का लगभग 37.50 करोड़ डॉलर (करीब 3,450 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण कर लिया है। इसके साथ भारतीय IT कंपनी माइंडस्प्रिंट में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है, जो ओलाम समूह के साथ हुए एक समझौते का हिस्सा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि यह 8 साल का समझौता है, जिसका अंतिम मूल्य 1 अरब डॉलर (करीब 93 अरब रुपये) से अधिक हो सकता है।