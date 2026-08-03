दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी की अपील पर NIA से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने सोमवार को NIA को नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने NIA की ओर से पेश हुए वकील अक्षय मलिक को निर्देश दिया है कि वे अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों द्वारा दायर सजा निलंबन की याचिका पर अपना औपचारिक जवाब दाखिल करें।

इससे पहले NIA के वकील ने अंद्राबी और उनकी सहयोगियों को किसी तरह की राहत न दिए जाने की अपील की थी।