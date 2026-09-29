दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में चलती कार से पेश होने पर वकील पर जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में चलती कार से पेश हुआ वकील, एक लाख का जुर्माना

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Sep 29, 202605:40 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए एक वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि वर्चुअल कार्यवाही की सुविधा कोर्ट की मर्यादा की कीमत पर नहीं आनी चाहिए या न्यायिक कार्यवाही के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा आचरण लागू वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करता है और कोर्ट की गरिमा को प्रभावित करता है।