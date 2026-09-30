उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका फिर खारिज

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका फिर खारिज

लेखन गजेंद्र 12:31 pm Sep 30, 202612:31 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत एक बार फिर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में दंगे की साजिश से जुड़े 5 लोगों को जमानत दी थी, लेकिन खालिद और इमाम को राहत से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जमानत याचिकाओं का यह वर्तमान दौर दायर किया। यह तीसरी बार है जब हाई कोर्ट दोनों की जमानत खारिज की है।