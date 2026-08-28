दिल्ली हाई कोर्ट में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध

दिल्ली हाई कोर्ट में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध

लेखन गजेंद्र 06:14 pm Aug 28, 202606:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं के साथ इंटनर्शिप करने वाले कानून के नए छात्रों को परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने प्रवेश पास और पहचान पत्र जारी करने की अपनी नीति में संशोधन करते हुए केवल वरिष्ठ छात्रों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। अब केवल 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष और 5 वर्षीय एकीकृत LLB पाठ्यक्रम के चौथे-पांचवें वर्ष के छात्रों को प्रवेश मिलेगा।