सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल, यानी मेदांता में स्थानांतरित किया जाए। उनका इलाज मेदांता के डॉक्टर करेंगे। सफदरजंग अस्पताल में इलाज से संबंधित सभी जानकारी तुरंत मेदांता को भेज दी जाएगी और उनका इलाज वहीं किया जाएगा। मेदांता के निदेशक द्वारा डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया जाएगा।"

इस दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल ने डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की।