दिल्ली में मॉडल की घर में घुसकर हत्या करने वाले जिम ट्रेनर को गोली मारकर पकड़ा

दिल्ली में मॉडल की घर में घुसकर हत्या करने वाले जिम ट्रेनर को गोली मारकर पकड़ा

लेखन गजेंद्र 04:18 pm Aug 28, 202604:18 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान की उसके घर में घुसकर हत्या करने वाले जिम ट्रेनर आकिब उर्फ इमरान (26) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गुरुवार आधी रात के बाद राजौरी गार्डन इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले पिस्तौल से गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल किया गया। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। वह अस्पताल में भर्ती है।