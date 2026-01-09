LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / ग्रेटर नोएडा की आवासीय सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की चेन खींचने की कोशिश, भागना पड़ा
ग्रेटर नोएडा की आवासीय सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की चेन खींचने की कोशिश, भागना पड़ा
ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में चेन खींचने की घटना से हड़कंप

ग्रेटर नोएडा की आवासीय सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की चेन खींचने की कोशिश, भागना पड़ा

लेखन गजेंद्र
Jan 09, 2026
05:02 pm
क्या है खबर?

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार को एक वीडियो सामने आया, जिसमें सोसाइटी की लिफ्ट में एक बुजुर्ग से चेन छीनने की वारदात हुई है। घटना ला रेसिडेंसी सोसाइटी की है, जिसकी लिफ्ट में 75 वर्षीय महिला की चेन खींचने की कोशिश हुई थी, लेकिन शोर मचाने पर बदमाश भाग खड़ा हुआ। आरोपी हेलमेट पहने हुए था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। बुजुर्म महिला सदमे में है।

घटना

सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड होने के बाद भी वारदात

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट में प्रवेश करती दिख रही है। तभी हेलमेट और जैकेट पहने एक व्यक्ति भी लिफ्ट में घुस जाता है। इतने में, महिला तुरंत शोर मचाती है, जिसके बाद आरोपी बदमाश वहां से भागता दिख रहा है। महिला के परिजनों ने पुलिस में सूचना दी है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सुरक्षा गार्ड सोसाइटी में आने वाले लोगों की जांच नहीं करते हैं।

ट्विटर पोस्ट

ग्रेटर नोएडा में चेन खींचने की घटना

Advertisement