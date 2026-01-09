ग्रेटर नोएडा की आवासीय सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की चेन खींचने की कोशिश, भागना पड़ा

घटना

सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड होने के बाद भी वारदात

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट में प्रवेश करती दिख रही है। तभी हेलमेट और जैकेट पहने एक व्यक्ति भी लिफ्ट में घुस जाता है। इतने में, महिला तुरंत शोर मचाती है, जिसके बाद आरोपी बदमाश वहां से भागता दिख रहा है। महिला के परिजनों ने पुलिस में सूचना दी है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सुरक्षा गार्ड सोसाइटी में आने वाले लोगों की जांच नहीं करते हैं।