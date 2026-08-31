ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस के अंदर 16 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप

ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस के अंदर 16 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप, चालक और कंडक्टर गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 12:22 pm Aug 31, 202612:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निर्भया बलात्कार की याद ताजा हो गई। यहां एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का स्लीपर बस में गैंगरेप किया गया है। घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान कुलदीप और संदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने स्लीपर बस को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।