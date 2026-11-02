दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू, जानिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी

लेखन गजेंद्र 06:41 pm Nov 02, 202606:41 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में रविवार देर शाम से वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए सोमवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 31 अक्टूबर को 117 से बढ़कर 1 नवंबर को 261 हुआ और सोमवार को यह 324 तक पहुंच गया है। कुछ जगह पर आधी रात को यह 500 के पार भी पहुंच गया।