दिल्ली सरकार होटल में आग लगने के बाद 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' नीति लेगी वापस

फैसला नियमों के उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस मिश्रा ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "हम बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को आधिकारिक तौर पर वापस लेने जा रहे हैं और इसके तहत लाइसेंस प्राप्त सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।" मिश्रा ने यह भी बताया कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर योजना के तहत पंजीकृत कोई भी प्रतिष्ठान 6 से अधिक कमरे संचालित करता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

हादसा लापरवाही और नियमों में उल्लंघन के कारण 21 मौत हौज रानी इलाके में मैक्स अस्पताल के सामने जिस बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में बुधवार सुबह आग लगी थी, वहां गंभीर खामियों, लापरवाही औऱ नियमों के उल्लंघन के कारण 21 जान गई है। होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन वहां 25 कमरे बनाए गए थे। होटल के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था। इमारत में कोई निकासी द्वार नहीं था और आग बुझाने के उपकरण भी नहीं थे।

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