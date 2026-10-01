दिल्ली में बस स्टॉप को बनाया जाएगा आधुनिक, मेट्रो ट्रेनों की तरह जानकारी मिलेगी

लेखन गजेंद्र 06:37 pm Oct 01, 202606:37 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में 3,575 बस स्टॉप शेल्टरों का कालाकल्प करके उनको आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे यहां दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों की तरह बस की भी जानकारी मिल सके। दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (DTIDC) के माध्यम से शुरू की जा रही परियोजना में यात्रियों को बस स्टॉप शेल्टर पर कई सुविधाएं मिलेंगी और उसे यात्रियों के अनुकूल बनाया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, परियोजना के लिए टेंडर अगले सप्ताह निकाले जाएंगे, जिसमें 6 महीने में कार्य पूरा करने की शर्त होगी।