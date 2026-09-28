दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जारी की शीतकालीन प्रदूषण योजना

दिल्ली सरकार की शीतकालीन प्रदूषण योजना: दोगुना होगा पार्किंग शुल्क, 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे WFH

लेखन भारत शर्मा 02:52 pm Sep 28, 202602:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में हवा को जहरीली होने से बचाने के लिए 3 महीने पहले ही अपनी 'शीतकालीन प्रदूषण योजना' जारी कर दी है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने, वाहनों की संख्या कम करने, कार्यालय समय में बदलाव और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रदूषण नियंत्रण के नए नियम 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होकर 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगे।