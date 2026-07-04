दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए समाप्त की घर से काम करने की व्यवस्था, जानिए कारण
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम (WFH) यानी घर से काम करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार, विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम समझौते के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के जवाब में ईंधन संरक्षण अभियान के तहत सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की व्यवस्था शुरू की थी।
पहल
ईंधन संरक्षण के लिए चलाई गई 90 दिवसीय पहल का हिस्सा
दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए चलाए गए 90 दिवसीय अभियान के तहत घर से काम करने की व्यवस्था लागू की गई थी। सरकार ने कार्यालय के कामकाज के घंटों में भी बदलाव किया था और सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 20 प्रतिशत की कटौती की थी। घर से काम करने के आदेश को वापस लेने के बाद सरकारी कर्मचारियों को अब सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक नियमित कार्यालय समय पर लौटना होगा।
अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने की थी पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील
पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह के बाद ईंधन संरक्षण अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, आवश्यकता पड़ने पर कारपूल करने, माल ढुलाई के लिए ट्रेन को प्राथमिकता देने और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने का भी आग्रह किया था। ये उपाय 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान का हिस्सा थे, जिसमें विदेश यात्रा और सोने की खरीद बंद करना भी शामिल था।
प्रोत्साहन
निजी कंपनियों को भी किया गया था प्रोत्साहित
निजी कंपनियों को भी जहां संभव हो इसी तरह की कार्य-कार्य व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसकी निगरानी श्रम विभाग द्वारा की जा रही है। दिल्ली नगर निगम (MCD) का मौजूदा समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी तो नियमित कार्यालय समय पर लौट आएंगे, लेकिन MCD में काम करने वाले कर्मचारियों पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।