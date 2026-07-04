दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए समाप्त की घर से काम करने की व्यवस्था

दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए समाप्त की घर से काम करने की व्यवस्था, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 01:16 pm Jul 04, 202601:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम (WFH) यानी घर से काम करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार, विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम समझौते के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के जवाब में ईंधन संरक्षण अभियान के तहत सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की व्यवस्था शुरू की थी।