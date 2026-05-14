दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन 'वर्क फ्रॉम होम' लागू

दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन 'वर्क फ्रॉम होम' लागू, निजी कंपनियों को भी सलाह

लेखन गजेंद्र 04:34 pm May 14, 202604:34 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अपनाते हुए दिल्ली की भाजपा सरकार ने गुरुवार को हफ्ते में 2 दिन के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी अब सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। साथ ही, ईंधन की खपत कम करने के लिए अब 50 प्रतिशत आधिकारिक बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। निजी कंपनियों से भी इस सुझाव का पालन करने को कहा गया है। इसके लिए दिशानिर्देश जारी हो सकते हैं।