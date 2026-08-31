दिल्ली में SIR के बाद 1.45 करोड़ मतदाताओं में 47.7 लाख नाम कटे (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में SIR के बाद 1.45 करोड़ मतदाताओं में 47.7 लाख नाम कटे, जानिए क्या करें

लेखन गजेंद्र 01:48 pm Aug 31, 202601:48 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद सोमवार को मसौदा सूची जारी कर दी है, जिसमें शहर के 1.45 करोड़ मतदाताओं में 47.7 लाख नाम बाहर कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि मसौदा सूची पर दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और नोटिस जारी करने और निपटान की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।