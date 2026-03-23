दिल्ली सरकार ने बजट से पहले खीर सेरेमनी कार्यक्रम के तहत खीर बांटी

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 7.92 प्रतिशत बढ़ी, राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक का अनुमान

लेखन गजेंद्र 03:52 pm Mar 23, 202603:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है। सर्वेक्षण में अग्रिम अनुमान के मुताबिक, मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 2024-25 के मुकाबले 7.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो 2025-26 में 5.31 लाख रुपये पहुंचने की संभावना है। यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय को उसी अवधि के राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक दर्शाता है।