दिल्ली में कोहरे के कारण 130 से अधिक उड़ानें रद्द

दिल्ली में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित; 130 उड़ानें रद्द, एयरलाइंस ने चेतावनी जारी की

लेखन गजेंद्र 12:59 pm Dec 29, 202512:59 pm

क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार को घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा असर उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को 128 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं, साथ ही 8 उड़ानों का मार्ग भी बदला गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने खराब मौसम के कारण चेतावनी जारी की है।