दिल्ली में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित; 130 उड़ानें रद्द, एयरलाइंस ने चेतावनी जारी की
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार को घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा असर उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को 128 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं, साथ ही 8 उड़ानों का मार्ग भी बदला गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने खराब मौसम के कारण चेतावनी जारी की है।
मौसम
इंडिगो ने 80 उड़ानें रद्द की
इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार को खराब मौसम के कारण मुंबई, बेंगलुरु, कोचीन, जयपुर, अमृतसर, पटना, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों की करीब 80 उड़ानें रद्द हुई हैं। मंगलवार को एक उड़ान रद्द है। सुबह साढ़े 11 बजे इंडिगो ने एक्स पर बताया, 'दिल्ली और उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट पर अभी कोहरे का असर बना हुआ है, और दृश्यता में अभी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। इसके चलते, उड़ान पर दोपहर तक कुछ देरी हो सकती है।'
चेतावनी
CAT III वाली उड़ानों को मंजूरी
दिल्ली हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह हवाई अड्डे पर रनवे की दृश्यता 100-150 मीटर के बीच थी, जिससे हवाई यात्रा विशेष रूप से प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि उड़ानें केवल श्रेणी 3 (CAT III) की स्थितियों में संचालित होंगी। CAT III उन्नत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, जो विशेष प्रशिक्षित पायलटों और सुसज्जित विमानों को बेहद कम दृश्यता के दौरान उतरने की अनुमति देता है।