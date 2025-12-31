दिल्ली में कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना बंद

दिल्ली में घने कोहरे के कारण सड़कों पर दिखना बंद, 148 उड़ानें रद्द; येलो अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र 09:25 am Dec 31, 202509:25 am

क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना बंद हो गया है। कई जगह दृश्यता लगभग शून्य दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी है कि दिनभर घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से बुधवार को 148 उड़ानें रद्द हुई हैं। विभाग ने 1 जनवरी को बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है।