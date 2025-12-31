LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में घने कोहरे के कारण सड़कों पर दिखना बंद, 148 उड़ानें रद्द; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में घने कोहरे के कारण सड़कों पर दिखना बंद, 148 उड़ानें रद्द; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना बंद

दिल्ली में घने कोहरे के कारण सड़कों पर दिखना बंद, 148 उड़ानें रद्द; येलो अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र
Dec 31, 2025
09:25 am
क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना बंद हो गया है। कई जगह दृश्यता लगभग शून्य दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी है कि दिनभर घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से बुधवार को 148 उड़ानें रद्द हुई हैं। विभाग ने 1 जनवरी को बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है।

उड़ान

दिल्ली हवाई अड्डे से 148 उड़ान प्रभावित

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस की 148 उड़ानें रद्द हुईं। रद्द उड़ानों में 70 प्रस्थान और 78 आने वाली उड़ानें शामिल थीं। दो उड़ानों का मार्ग बदला गया है। इसमें इंडिगो की 85 से अधिक उड़ान शामिल है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह 8:30 बजे सामान्य दृश्यता 250 मीटर और हवाई पट्टी पर दृश्यता 600 से 1000 मीटर के बीच रही। यहां श्रेणी-3 (CAT III) की स्थिति लागू है।

प्रदूषण

कोहरे की वजह से प्रदूषण भी बढ़ा

कोहरे की वजह से दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी बिगड़ गई है। बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' 383 रहा। शहर के 38 निगरानी केंद्रों में से 16 ने 'गंभीर' AQI दर्ज किया है। सबसे अधिक प्रदूषित आनंद विहार, ITO, रोहिणी, चांदनी चौक और आरके पुरम इलाके हैं। यहां AQI क्रमश: 452, 426, 419 और 411 दर्ज हुआ है, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में कोहरे की स्थिति

Advertisement