दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के 3 महीने बाद रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे, हादसा होते-होते बचा
क्या है खबर?
दिल्ली से देहरादून के बीच अप्रैल में शुरू हुए एक्सप्रेसवे की हालत बिगड़ गई है। सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राजमार्ग पर 2 बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में कुछ युवक तेज रफ्तार में गुजरती गाड़ियों को गड्ढों से बचाने के लिए मदद करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक्सप्रेसवे की दुर्दशा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
हादसा
हादसा होते-होते बचा, गाड़ियां हुई खराब
वीडियो में, वाहन चालक ने दावा किया कि गड्ढों के कारण उसके सामने अब तक 4 से 5 वाहन अपना संतुलन खो बैठे और हादसा होते-होते बाल-बाल बच गया। गड्ढों से टकराने के बाद कम से कम 2 कारों के अलॉय व्हील मुड़ गए। वीडियो में एक वाहन का क्षतिग्रस्त अलॉय व्हील भी दिखाया गया है। यह हालत तब है, जब मानसून की पहली बारिश हुई है। इससे पहले सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं।
सवाल
कांग्रेस ने उठाया सवाल
कांग्रेस ने वीडियो को साझा कर एक्स पर लिखा, 'नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 2 महीने बाद ही बड़े-बड़े गड्ढे हो गए। ये दिखाता है कि इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसों का बंदरबांट किया गया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, पूरे देश में सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, पानी टंकी समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
एक्सप्रेसवे पर गड्ढा
12 हजार करोड़ रुपए से बने वर्ल्ड क्लास दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे को देख लीजिए। बरसाती सीजन शुरू होते ही गड्ढे बन गए हैं। गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी 14 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी ने उदघाटन किया था। pic.twitter.com/dTM9fc7cYI— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 2, 2026
सड़क
दिल्ली से देहरादून की दूरी घटी
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पहाड़ियों को दिल्ली के और करीब लाने वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस 212 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ने राष्ट्रीय राजधानी से उत्तराखंड के प्रवेश द्वार तक की यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर लगभग 2 घंटे कर दिया है। एक्सप्रेसवे में वन्यजीवों की सुरक्षा का भी दावा किया गया है। मार्ग पर सप्ताहांत में दिल्ली से देहरादून जाने वालों की भारी भीड़ दिख रही है।