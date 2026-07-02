दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के 3 महीने बाद रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के 3 महीने बाद रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे, हादसा होते-होते बचा

लेखन गजेंद्र 01:37 pm Jul 02, 202601:37 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से देहरादून के बीच अप्रैल में शुरू हुए एक्सप्रेसवे की हालत बिगड़ गई है। सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राजमार्ग पर 2 बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में कुछ युवक तेज रफ्तार में गुजरती गाड़ियों को गड्ढों से बचाने के लिए मदद करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक्सप्रेसवे की दुर्दशा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।