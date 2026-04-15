हरियाणा जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन, ED के आरोपपत्र पर कोर्ट का संज्ञान

आदेश ED ने पिछले साल जुलाई में दायर किया था आरोपपत्र ED ने जुलाई 2025 में वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में केंद्रीय एजेंसी ने वाड्रा से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की थी। यह पहली बार था, जब किसी केंद्रीय एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। हालांकि, वाड्रा ने सभी आरोपों को खारिज कर इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। इस महीने 4 अप्रैल को हुई सुनवाई में वाड्रा के वकील ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता।

मामला क्या है शिकोहपुर जमीन सौदे का मामला? वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फरवरी 2008 में गुरूग्राम के शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ का भूखंड 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके बाद वाड्रा ने 2012 में जमीन को 58 करोड़ रुपये में रियल एस्टेट कंपनी DLF को बेंच दी। मामले का खुलासा तब हुआ, जब हरियाणा में भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक-सह-पंजीयन महानिरीक्षक के पद पर तैनात अशोक खेमका ने इसे राज्य चकबंदी अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए दाखिल खारिज रद्द कर दिया।

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