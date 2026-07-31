दिल्ली प्रदर्शन: 'पुलिस ज्यादती' पर कोर्ट का अहम आदेश, CCTV फुटेज सुरक्षित, FIR की भी मांग

अदालत का यह आदेश वकील अभिजीत आनंद और उनके NGO द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद आया है। याचिका में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेज के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया।

याचिका में बताया गया है कि छात्रों पर दंगा नियंत्रण के कपड़ों में तैनात सुरक्षा बलों ने हमला किया, जबकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से पेशेवर ढंग से काम किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।