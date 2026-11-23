राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने से पहले कोर्ट 2 जमानती वारंट जारी कर चुकी है।

कोर्ट के सामने उनकी पेशी और वारंट की सर्विस से जुड़ी मुश्किलों की वजह से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

मामले में पुलिस सीधे जर्मनी जाकर राठी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि भारत आने पर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया जा सकता है।

हालांकि, राठी इस वारंट को रद्द करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। उनके पास कई विकल्प हैं।