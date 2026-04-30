दिल्ली की कोर्ट ने I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को जमानत दी

दिल्ली की कोर्ट ने I-PAC के निदेशक को जमानत दी, ED ने नहीं जताई कोई आपत्ति

लेखन गजेंद्र 01:55 pm Apr 30, 202601:55 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के निदेशक विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी। चंदेल को 13 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ED चंदेल की जमानत का विरोध नहीं कर रही है। यह जमानत ऐसे समय पर हुई है, जब बंगाल के चुनाव निपट चुके हैं।