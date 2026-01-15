LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में पिछले 3 सालों की सबसे ठंडी रात, तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का
दिल्ली में पिछले 3 सालों की सबसे ठंडी रात, तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का
दिल्ली में गुरुवार को पिछले 3 साल की सबसे ठंडी रात रही

लेखन गजेंद्र
Jan 15, 2026
11:45 am
क्या है खबर?

दिल्ली में बुधवार की रात इस मौसम की ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों की सबसे ठंडी रात रही। घर के अंदर लोग ठिठुरते रहे और घर के बाहर कोहरे की चादर छाई रही। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 5 डिग्री कम है। इससे पहले 18 जनवरी, 2023 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

मौसम

दिल्ली में ठंड बनी रहेगी

राष्ट्रीय राजधानी में पूरा दिसंबर बीत जाने के बाद अब भी भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। शहर में सुबह और शाम को घना से बेहद घना कोहरा दिख रहा है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है। गुरुवार सुबह 5:30 बजे, पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता लगभग 50 मीटर और सफदरजंग में दृश्यता 100 मीटर रही। IMD के विशेषज्ञों ने बताया कि दिल्ली में 16 से 19 जनवरी तक सुबह और रात में घना कोहरा रहने की प्रबल संभावना है।

सर्दी

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में शीतलहर का कहर

दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। यहां शीतलहर चलने से लोग ठिठुर रहे हैं। हालांकि, कुछ इलाकों में धूप निकलने से राहत है। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर को लेकर अगले 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां तापमान सुबह और शाम काफी नीचे है। राजस्थान के बीकानेर और चुरू में भीषण ठंड है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह ठंड है। हालांकि, दिन में धूप निकल रही है।

पहाड़

पहाड़ों पर बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। हालांकि, पहाड़ी राज्यों के निचले क्षेत्रों में 16 जनवरी से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में तापमान शून्य से 4 डिग्री नीचे, गुलमर्ग में शून्य से 8 डिग्री और पहलगाम में शून्य से 6 डिग्री नीचे तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में कोहरा

ट्विटर पोस्ट

कोहरे को लेकर चेतावनी

