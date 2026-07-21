दिल्ली के जंतर-मंतर पर तैनात सुरक्षा बल

दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में एक छात्रा की हालत गंभीर, फिर से संसद मार्च की तैयारी

लेखन गजेंद्र 10:51 am Jul 21, 202610:51 am

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों को सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर से हटा दिया गया था, लेकिन वे डटे हैं और संसद मार्च की तैयारी कर रहे हैं। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि सोमवार की पुलिस लाठीचार्ज में एक छात्रा बुरी तरह घायल है, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर है। सोनम वांगचुक ने भी 24वें दिन भूख हड़ताल जारी रखी है।