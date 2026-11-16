दिल्ली की यमुना में जहरीले झाग के बीच मनाया गया छठ

दिल्ली की यमुना में मरी मछलियां और जहरीले झाग के बीच छठ, AAP और भाजपा भिड़े

लेखन गजेंद्र 01:21 pm Nov 16, 202601:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने पर वादा किया था कि यमुना नदी पहले से साफ होगी और पूर्वांचल के लोग छठ पर्व स्वच्छ यमुना में मना सकेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। छठ के मौके पर आई तस्वीरों में लोग पहले की तरह यमुना में जहरीले झाग के बीच सूर्य को अर्घ्य देते दिखे। कुछ जगह मरी हुई मछलियों के पाए जाने की खबर है। यमुना की हालत पर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) भिड़ गए हैं।