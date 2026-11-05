दिल्ली के चावड़ी बाजार में मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही

दिल्ली के चावड़ी बाजार में मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, 2 मौत

लेखन गजेंद्र 12:24 pm Nov 05, 202612:24 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मशहूर चावड़ी बाजार में गुरुवार सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत में निर्माण कार्य चल रहा है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। हादसा सुबह 9:50 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने 6 गाड़ियों को भेजा है, जिसमें बचाव दल शामिल है। अभी तक 4 लोगों को सुरक्षित बचाने की खबर सामने आई है।