बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते समय एयर इंडिया का विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया

एयर इंडिया ने बताया कि A320 श्रृंखला के नैरो-बॉडी एयरबस विमान AI-2651 को टेलस्ट्राइक की घटना के बाद निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है। विमान के उतरने पर उसका पिछला हिस्सा रनवे से छू गया था, जिसके बाद उसमें रगड़ लग गई है। घटना के बाद बेंगलुरु से दिल्ली वापस जाने वाली उड़ान AI-2652 को रद्द कर दिया गया है। एयरलाइंस का कहना है कि वह वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है।

जांच

टेल स्ट्राइक क्या है?

जब विमान की पूंछ उड़ान भरते समय, उतरते समय और टैक्सी के दौरान रनवे के संपर्क में आ जाती है, तो उसे टेल स्ट्राइक कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण खोना (LOC) और रनवे से बाहर निकलना (RE) जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आम तौर पर जानमाल के नुकसान का खतरा कम होता है, लेकिन इन घटनाओं से विमान को काफी नुकसान हो सकता है। घटना की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को दे दी गई है।