दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जान दी, महिला डॉक्टर से प्रेम-प्रसंग बना कारण
क्या है खबर?
दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। उनकी पहचान डॉ सिमरप्रीत सिंह आनंद (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह अस्पताल के कमरे में डॉक्टर का शव मिला था। डॉक्टर सिंह यहां एनेस्थीसिया विभाग में तैनात थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक डायरी बरामद हुई है। इसमे आत्महत्या का कारण बताया गया है।
आत्महत्या
3 साल से अस्पताल में तैनात थे डॉ सिंह
पंजाब में लुधियाना निवासी डॉ सिंह पिछले 3 साल से इसी अस्पताल में कार्यरत थे। वह 4-5 जुलाई को नाइट ड्यूटी पर थे। रविवार सुबह जब वे कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके सहकर्मियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर डॉ सिंह का शव पड़ा था। उनके हाथ में कैनुला लगा था। पुलिस ने कमरे से एक सिरिंज, खाली दवा की शीशियां, 3 पन्नों का एक नोट और एक डायरी बरामद की है।
जांच
सुसाइड नोट में क्या लिखा है?
पुलिस ने उनकी मौत का कारण एनीस्थिसिया का इंजेक्शन बताया है। हालांकि, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मेडिकल पैनल पोस्टमॉर्टम करेगा। पुलिस ने बताया कि उनके सुसाइड नोट में अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर आकांक्षा चौधरी का जिक्र है, जिसके साथ उनके संबंध थे। डॉ सिंह ने सुसाइड नोट में बताया कि अलग जातियों के परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं था। इसलिए, उन्होंने यह कदम उठाया। डॉ चौधरी मध्य प्रदेश के जबलपुर की निवासी हैं।
जानकारी
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।