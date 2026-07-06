दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जान दी

दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जान दी, महिला डॉक्टर से प्रेम-प्रसंग बना कारण

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Jul 06, 202602:30 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। उनकी पहचान डॉ सिमरप्रीत सिंह आनंद (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह अस्पताल के कमरे में डॉक्टर का शव मिला था। डॉक्टर सिंह यहां एनेस्थीसिया विभाग में तैनात थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक डायरी बरामद हुई है। इसमे आत्महत्या का कारण बताया गया है।