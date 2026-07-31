दिल्ली सरकार की 'लक्ष्मी योजना': हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये है शर्त

यह योजना दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी। इसमें वे महिलाएं शामिल होंगी जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है और जिनके परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है।

हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर कोई टैक्स देता है या GST भरता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या अन्य सरकारी संगठनों में नौकरी करता है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, यदि आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो भी आप इसके लाभार्थी नहीं बन सकते। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि जिला समितियां हर महीने इन आवेदनों की जांच करेंगी। अगर सब सही रहा, तो पहली किस्त 2026 के रक्षाबंधन तक महिलाओं के खातों में आ जाएगी।