दिल्ली सरकार की 'लक्ष्मी योजना': हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये है शर्त
दिल्ली सरकार ने 'लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दे दी है। यह एक नई योजना है जिसके तहत पात्र महिलाएं हर महीने 2,500 रुपये प्राप्त करेंगी। लेकिन इस योजना में एक खास बात है। इस पैसे को 2 हिस्सों में बंटा गया है। इसमें से 1,500 रुपये सीधे बैंक के आवर्ती जमा या सावधि जमा में जमा हो जाएंगे। बाकी 1,000 रुपये एक खास वॉलेट में जाएंगे, जिसे CBDC वॉलेट का नाम दिया गया है।
इस वॉलेट में एक प्रतिबंधित सूची है, जिसमें शराब, तंबाकू और ऑनलाइन जुए जैसी चीजों को शामिल किया गया है। यानी आप इस वॉलेट से इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। इस योजना का मकसद महिलाओं को यह पैसा अपनी जरूरी जरूरतों और बचत के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे बेवजह की चीजों पर इसे खर्च न करें।
17 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ
यह योजना दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी। इसमें वे महिलाएं शामिल होंगी जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है और जिनके परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर कोई टैक्स देता है या GST भरता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या अन्य सरकारी संगठनों में नौकरी करता है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसके अलावा, यदि आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो भी आप इसके लाभार्थी नहीं बन सकते। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि जिला समितियां हर महीने इन आवेदनों की जांच करेंगी। अगर सब सही रहा, तो पहली किस्त 2026 के रक्षाबंधन तक महिलाओं के खातों में आ जाएगी।