दिल्ली और मुंबई बार एसोसिएशन ने छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की

दिल्ली के 650 वकीलों और मुंबई बार एसोसिएशन ने छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की

लेखन गजेंद्र 04:04 pm Jul 23, 202604:04 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में संसद मार्च कर रहे छात्रों पर सोमवार को हुई पुलिस लाठीचार्ज की दिल्ली और मुंबई के वकील संगठनों ने निंदा की है। वकीलों ने अपना बयान जारी कर छात्रों के हालिया विरोध-प्रदर्शनों के बीच शांतिपूर्ण सभाओं पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसी कार्रवाइयों को संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक असहमति पर हमला बताया है। साथ ही, लाठीचार्ज, आंसू गैस और निषेधाज्ञा के कथित इस्तेमाल के लिए जवाबदेही की मांग की है।