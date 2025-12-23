दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई अड्डे पर दृश्यता 100 मीटर से नीचे, उड़ान बाधित

दिल्ली हवाई अड्डा अधिकारियों ने एक्स पर लिखा, "घने कोहरे के कारण, उड़ान संचालन वर्तमान में CAT III (श्रेणी 3) की स्थिति में चल रहा है, जिससे देरी या व्यवधान हो सकता है। नवीनतम उड़ान स्थिति के लिए, कृपया अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।" इंडिगो और एयर इंडिय समेत अन्य एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में 500 से अधिक उड़ानें विलंबित और 14 उड़ानें रद्द हुईं हैं।

क्या है CAT III?

CAT III की स्थितियों में उन्नत नेविगेशन सिस्टम से लैस विमान अत्यंत कम दृश्यता में भी लैंडिंग कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी स्थितियों में भी, सुरक्षा प्रोटोकॉल, विमानों के बीच की दूरी और ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी बाधाओं के कारण उड़ान कार्यक्रम अक्सर प्रभावित होते हैं। यह सिस्टम कुछ विमानों में है, जिससे उनके कोहरे में कम दृश्यता के बावजूद उड़ान भरने और लैंड करने में समस्या नहीं होती है। जिन विमानों में यह सिस्टम नहीं होता, वह बाधित होता है।