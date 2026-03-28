इंडिगो विमान के इंजन में आई खराबी, दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई आपातकाल लैंडिंग

उड़ान

उड़ानों को रोका गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिगो का विमान हवाई पट्टी 28 पर उतरा है। इसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के लोग भी तैनात किए गए थे। विमान को प्राथमिकता देने के लिए हवाई अड्डे पर अभी अन्य उड़ानों को रोक दिया गया था या फिर उनके मार्ग में बदलाव किया गया है। बता दें कि यह आपातकाल इंडिगो चालक दल के सदस्यों की ओर से वायु यातायात नियंत्रक (ATC) को सूचित करने के बाद लागू किया गया है।