दशहरे के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'खराब' स्तर पर पहुंची, जानिए कहां पहुंचा AQI

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और आसपास ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला स्टेज लागू कर दिया है।

इसके लागू होने से से धूल प्रदूषण, खुले में कचरा जलाना रोका जाएगा, सड़क की सफाई तेज होगी। वाहनों और निर्माण स्थलों पर नजर रखी जाएगी।

GRAP-1 पाबंदियां AQI 201-300 के बीच होने, GRAP-2 AQI 301-400 के बीच होने, GRAP-3 401-450 के बीच होने और GRAP-4 AQI 450 पार करने पर लागू होती है।