दिल्ली की 450 व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा संबंधी खामियां, नोटिस जारी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट में आग लगने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। यहां की 450 व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और नर्सिंग होम समेत 450 व्यावसायिक इमारतों ने अनिवार्य अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) नहीं लिया है। इनको भवन उपनियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई है।
चेतावनी
जिला स्तरीय समितियों ने किया था सर्वे
रिपोर्ट के मुताबिक, 3 जून को होटल में लगी भीषण आग के बाद दिल्ली सरकार ने 13 जिला-स्तरीय समितियां और 39 सब-डिविजन स्तरीय समितियां बनाई गई थी, जिसने सर्वे कर इन इमारतों की पहचान की थी। समितियों को शहर में 6 मंजिला (ग्राउंड फ़्लोर और 5 मंजिल) या उससे ज़्यादा ऊंची सभी इमारतों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया था, ताकि पता चले कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं।
कार्रवाई
क्या होगी कार्रवाई?
रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित विभागों ने सभी 450 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे हैं। दमकल विभाग ने इन इमारतों के मालिकों या संचालकों से ढांचा लेआउट प्लान भी मांगे हैं। अगर दमकल विभाग को पता चलता है कि मौजूदा लेआउट फायर NOC लेने के लिए पहले जमा किए गए प्लान से मेल नहीं खाता है, तो सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। नया NOC इमारत द्वारा सभी तय नियम पालन करने के बाद जारी किया जाएगा।
जानकारी
समितियों में कौन-कौन शामिल?
जिला-स्तरीय समितियों में जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर, दमकल विभाग के डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं। सब-डिविजन-स्तरीय समिति में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। सब-डिविजन समिति जिला मजिस्ट्रेट को रोजाना रिपोर्ट देता है, जो शासन को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपते हैं।
हादसा
हादसे में मारे गए 13 विदेशी समेत 23 लोग
दिल्ली के बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में 3 जून की सुबह अचानक आग लग गई थी, जिसमें 13 विदेशी समेत 22 लोगों की मौत हुई थी। इसमें गुरूग्राम के एक परिवार के 8 लोग भी शामिल थे, जो अपने परिवार के एक सदस्य का मैक्स में इलाज करा रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज, रसोईये केशव नेगी को गिरफ्तार किया है। बजाज के अकाउंटेट जय मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया है, होटल उनके नाम पंजीकृत था।