दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को लगी थी एक होटल में भीषण आग (फाइल तस्वीर)

दिल्ली की 450 व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा संबंधी खामियां, नोटिस जारी- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 12:25 pm Jun 25, 202612:25 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट में आग लगने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। यहां की 450 व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और नर्सिंग होम समेत 450 व्यावसायिक इमारतों ने अनिवार्य अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) नहीं लिया है। इनको भवन उपनियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई है।