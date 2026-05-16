कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर बुजुर्ग ने एलिवेटर में किया पेशाब, पुलिस ने बताई चौंकाने वाली वजह

बुजुर्ग को हुई मेडिकल इमरजेंसी- पुलिस

दिल्ली पुलिस ने बाद में बताया कि बुजुर्ग को अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई थी और उन्हें समय पर कोई शौचालय नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होंने एक बोतल का इस्तेमाल किया। सार्वजनिक उपद्रव के नियमों के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया गया। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बुजुर्ग के इस काम की आलोचना कर रहे थे, वहीं कुछ अन्य लोगों ने भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर बुजुर्गों को होने वाली ऐसी आपात स्थितियों के प्रति हमदर्दी जताई।